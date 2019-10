We can doo, ou comment découvrir les métiers des artisans de la région

Apprendre auprès d’un artisan en profitant de son savoir-faire et de ses conseils, c’est le concept de la plateforme We can doo. Elle propose une série d’ateliers pour permettre à tout à chacun de passer quelques heures chez un artisan qui ouvre les portes de son lieu de travail.

L’occasion d’apprendre à fabriquer un tabouret ou un Bouddha bol, à composer un parfum ou à encore restaurer une vieille chaise. La plateforme travaille avec des menuisiers, ébénistes, luthiers, doreurs, céramistes, pâtissiers ou confiseurs.

Le but est de mettre en valeur la fabrication artisanale de manière participative. Les participants repartent avec leur création.

A Roubaix, Paul, informaticien, a choisi de passer un après-midi chez Olivier Melilli, orfèvre et sculpteur. Pendant six heures, l’artisan va lui apprendre à fabriquer une cuillère en argent en l’accompagnant dans les différentes étapes de confection.

Infos sur wecandoo.fr