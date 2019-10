Volley : Le TLM retrouve le championnat ce vendredi soir

Ce vendredi, le Tourcoing Lille Métropole Volley démarre le championnat face à Poitiers, une des grandes équipes de ce championnat.

Pour cette troisième saison de suite dans l’élite, le TLM présente une équipe quasi totalement modifiée, avec 12 arrivées pour 10 départs dans son effectif. Seuls 2 joueurs sont restés dans le Nord cet été: Julien Lemay, 37 ans, libero, et Ronald Jimenez, 29 ans, pointu.

Après une première saison dans l’élite du volley français exceptionnelle, marquée par une victoire en coupe de France et une participation aux play-offs, l’année dernière a elle été beaucoup plus difficile pour les hommes d’Igor Juricic, qui n’ont pas pu se qualifier pour les play-offs.

Cette année, le TLM, qui a repris l’entraînement fin août, a pour objectif de finir le plus haut possible, et de pouvoir jouer ces play-off.

L’équipe étant encore « nouvelle », le coach attend de ce premier match de championnat que son équipe fasse ses preuves.