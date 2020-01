Vilains Barbers, un salon de barbier/bibliothèque/bar… et bien d’autres!

A Lille, le salon « Les Vilains Barber », un concept-store qui réunit un salon de barbier et de coiffure, un bar, une bibliothèque ainsi qu’un espace de formations également utilisé pour du co-working a récemment ouvert ses portes parvis Saint-Maurice.

Ce concept, unique à Lille, est imaginé par un coiffeur, Yassine Jarrar, primé en 2019 par Talents des Cités et participant à de nombreux concours de coiffeurs et barbiers.

Il a imaginé avec son salon réunir un maximum de lillois autour de nombreux services, tant par la coiffure que l’échange (avec une bibliothèque d’emprunt et d’échange accessible à tous). La vente est également une part importante avec des produits dérivés allant des noeuds papillons aux produits de soins, en passant par des casquettes.

Dès février, le « store » va proposer 5 formations autour de la barbe, coiffure et du savoir-être pour les professionnels et curieux autour de programmes d’une voire 2 journées.