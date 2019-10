Une voiture et 4 caméras pour verbaliser les stationnements non payés

A partir du 1er novembre, une voiture électrique équipée de 4 caméras pour un système dit « LAPI » (Lecture Automatisée des Plaque d’Immatriculation) va passer très régulièrement dans les rues de stationnement payant dans Lille.

Ce système embarqué filme les plaques, ainsi que le contexte (plan plus large de la voiture) pour s’assurer que le véhicule était en stationnement. Ces fichiers partent ensuite direction un réseau informatique qui a lui pour but de vérifier que le propriétaire a bien payé son stationnement ou son abonnement résident. Si la personne n’a pas réglé son parking, la photo apparait ensuite sur des ordinateurs d’agents de la ville. Eux vont vérifier l’infraction, et envoient la donnée au centre de traitement de Rennes, qui enverra l’amende de 17 euros au domicile du contrevenant.

Ce véhicule peut flasher jusqu’à 1500 véhicules par heure, et peut rouler jusqu’à 10h par jour. Il pourra donc faire le tour de la ville chaque jour, puisqu’il y a 10000 places payantes dans Lille. A noter que le dispositif reconnaît les plaques déjà lues… mais les infractions peuvent être renouvelées toutes les 5h!

Un investissement important pour la ville de Lille (100,000e: Véhicule 30000e dispositif 70000e) mais qui ne sera fait qu’une fois. Pas besoin d’une autre voiture de ce type. Elle permettra surtout aux agents de se concentrer sur les stationnement gênants ou dangereux.

Tout a été anticipé. Par exemple, pour les personnes possédant une carte handicapé, qui ne se voit pas avec ces caméras. Elles auront la possibilité de se faire délivrer à l’horodateur un ticket gratuit de 12 heures.