Une victime de harcèlement scolaire témoigne

Depuis le CP, ce jeune nordiste qui a souhaité rester anonyme serait victime de harcèlement de la part de ses camarades. S’il a changé d’école en CM2, il a retrouvé certains de ses agresseurs au collège. Et les agressions ont repris de plus belle. A tel point qu’il tente de se suicider en 6e.

Une scolarité compliquée jusqu’à cet été, où le proviseur a signifié à ses parents le 1er juillet dernier la fin de son contrat de scolarité.

Il est aujourd’hui dans un nouveau collège, et n’a plus de soucis de ce genre. Il a même de bonnes notes. Malheureusement, le stress est toujours présent, et il dit vomir tous les matins avant d’aller à l’école.

Son message à ceux qui vivent la même chose que ce que lui à traverser, c’est d’en parler. Même si c’est très difficile.