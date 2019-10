Une taxe supplémentaire selon le poids des voitures?

Après les malus qui vont être augmentés dès le 1er janvier prochain, les conducteurs de voiture sont de nouveau dans le cadre d’un projet de loi qui pourrait bien attaquer encore plus leur portefeuille. En effet, les parlementaires prépareraient un texte qui taxerait les véhicules neufs de plus de 1300 kilos. “Le problème, c’est que ce projet part d’un poids moyen qui n’est pas un gros poids. Une voiture classique type berline est largement au dessus de cette limite” explique Philippe Dutrieu, directeur de l’Automobile Club du Nord. “On peut comprendre la politique d’interdire ces gros SUV qui ne servent à rien en ville. Mais cette loi, en l’état, va toucher la très grande majorité des véhicules neufs en France”. Une politique qui, d’après l’Automobile Club du Nord et d’autres associations, va à l’encontre des familles. “Avec cette nouvelle proposition de taxe, un grand Scénic, qui convient pour une grande famille, aurait un malus de 6800 euros par rapport au prix initial au moment de l’achat” poursuit Philippe Dutrieu.