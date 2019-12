Une résidence de Mons-en-Baroeul privée d’eau tout le week-end

Les locataires de la résidence Brune à Mons-en-Baroeul (Partenord) n’ont pas disposé d’eau dans leur logement pendant plusieurs jours. Les premiers problèmes sont apparus jeudi. Puis, de vendredi à lundi, c’est l’ensemble des locataires qui était concerné.

Une situation difficile pour ces habitants qui ont dû s’adapter, notamment les familles avec des bébés ou des malades. Des bouteilles d’eau ont été distribuées à certains locataires, alors que d’autres n’ont rien reçu.

L’eau a finalement été rétablie. Et même si la situation est terminée, le mal a été fait et beaucoup réclament des réponses. Cela fait déjà un moment que les locataires ne se sentent plus écoutés par leur bailleur. De plus, la résidence Brune fait parti du plan ANRU2. Ce plan vise en la destruction de 3 gros immeubles de logements sociaux (City, Bary 2 et Brune) pour recréer des logements privés, soit un total de 350 logements.

Une locataire, en attente de relogement, témoigne anonymement et souhaite se faire entendre.

DROIT DE REPONSE DE PARTENORD

Nous avons reçu des appels jeudi après-midi de locataires pour un problème de pression au niveau de l’eau froide. Nous avons mandaté la société Hydra qui gère les surpresseurs, mais ceux-ci fonctionnaient bien.

Après investigation sur site, nous avons constaté une rupture de la canalisation d’eau froide en vide sanitaire et de ce fait une inondation de celui-ci. Nous avons donc dû couper l’alimentation et informé les locataires par voie d’affichage.

Aucune entreprise n’étant malheureusement disponible pour pomper et réparer le vendredi après-midi, les équipes de Partenord Habitat se sont mobilisées afin de mettre en place ce week-end un service de portage d’eau pour l’ensemble des locataires concernés. Le vide sanitaire a été vidé ce week-end et ce matin 10h, une réparation temporaire a été faite afin que nous puissions remettre l’eau en service.

Concernant l’ascenseur de l’entrée, celui-ci a été mis à l’arrêt par mesure de sécurité car la fosse était pleine d’eau, notre directeur d’agence a appelé ce matin pour la remise en route de celui-ci.