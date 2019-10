Une publicité “Bicky Burger” fait polémique en Belgique

Une polémique vient d’éclater en Belgique et en France. En cause, une publicité de la marque « Bicky Burger » montrant un homme qui violente sa femme, venue lui donner un hamburger qui n’est pas un Bicky. Une publicité qui passe mal, d’autant que le sujet des violences faites au femmes est sur le devant de l’actualité et pris très au sérieux.

Dans la commune de Comines-Warneton en Belgique, la police a reçu en 2018: 185 pv pour des cas de violences intra-familiale. Soit 1 cas tous les 2 jours. On estime que 70% de ces cas implique des relations de couples, de mariages… (entre un homme et une femme).

Avec ce constat alarmant, plusieurs associations de l’entité se sont réunies afin de réaliser une action coup de poing en 2019 et 2020.

La première phase a été lancée avec l’apparition de photos mettant en scène des « personnalités cominoises » pour sensibiliser aux violences conjugales. Des bannières sont placées à divers endroits stratégiques, comme par exemple aux abords des routes.