Une manifestation contre les violences faîtes aux femmes ce samedi à Lille

Le collectif “Nous Toutes” réalisait une manifestation samedi dans plusieurs villes de France, dont Lille. Ils étaient plus de 2000 dans les rues de la Capitale des Flandres pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, aux enfants ainsi qu’aux personnes LGBTQ.

Femmes et hommes étaient présent à ce rassemblement, vêtus de violet: la couleur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le collectif demande à ce que le gouvernement donne plus de moyens à cette cause. D’où la tenue du Grenelle contre les Violences faites aux femmes qui se termine ce lundi, et qui doit aboutir à des mesures importantes dans cette lutte.