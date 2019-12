Une charte pour apaiser les relations entre agriculteurs et habitants du Nord

Avec 6750 exploitations agricoles et près de 350 000 hectares de surfaces cultivées, le Nord est massivement agricole. Par conséquent, les terres du département sont polluées par les pesticides utilisées par ces agriculteurs.

Le traitement des sols par les agriculteurs, un sujet plus que sensible. Plusieurs réformes ont été entreprises par le gouvernement, notamment dans l’utilisation de ces produits à proximité des logements.

Ce lundi, une charte de « Bon voisinage » a été signée du côté de Lille, pour renouer le dialogue entre agriculteurs et particuliers sur l’utilisation ces produits chimiques.

Si cette charte vise à respecter d’avantage l’environnement et d’accompagner les agriculteurs dans la réduction des produits phytosanitaires, pour Edmond Leduc, cofondateur du collectif des victimes des pesticides des Hauts-de-France, cette charte a pour but d’apaiser les tensions et non pas régler le problème.

Un décret de 2017 assurait la protection des riverains avec l’instauration d’une limite de 5 à 10 mètres. Mais pour ce monsieur, ce n’est pas suffisant, car ces distances ne prennent pas e compte les dernières analyses scientifiques sur la volatilisation des pesticides.

La solution prônée par ce collectif, c’est d’encore éloigner la diffusion des produits chimiques des habitations des riverains, des hôpitaux, des écoles et des crèches.