Un salon de l’emploi consacré à un secteur qui recrute : le BTP

Ce jeudi après-midi était dédié aux métiers et aux formations du BTP au siège de la région Hauts-de-France.

La Région et Pôle Emploi organisaient un évènement dédié aux métiers du bâtiment et des travaux publics, secteur où 12 500 postes sont à pourvoir dans les Hauts-de-France. C’est un domaine qui recrute, et le but de cet évènement est de faire rencontrer les demandeurs et les jeunes avec les entreprises de la région, en recherche de main-d’oeuvre.

Les représentants des branches du BTP, des chefs d’entreprise, des organismes de formation avaient donc l’occasion de rencontrer des collégiens et demandeurs pour une après-midi d’échanges.

Nous avons rencontré André-Paul Leclercq, conseiller régional et délégué aux relations avec les entreprises.