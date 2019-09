Un Pokemon Go Fest à Lille ?

Le Jeu Pokemon Go, qui a fait un carton en 2016, compte toujours de nombreux fans, notamment à Lille. Ils viennent de lancer une pétition pour organiser un « Pokemon Go Fest » en 2020. L’objectif est d’accueillir, sur trois jours, la communauté de joueurs Pokemon venue du monde entier autour d’un festival entièrement dédié à Pikachu et ses amis.

« Lille est une ville qui répond à tous les critères pour organiser ce genre d’événement, avance Paul Castri, à l’initiative de la pétition. Elle dispose d’un grand parc sécurisé où nous pourrons jouer (la Citadelle), elle est abordable financièrement et il y a des transports en commun. »

Le but de cette pétition est d’obtenir le soutien des joueurs, mais aussi de la ville de Lille sans qui l’organisation d’un tel événement peut s’avérer compliqué. Les joueurs ont jusqu’au 1er octobre pour signer la pétition qui a déjà rassemblé plus de 3 000 signatures.

www.mesopinions.com/petition/art-culture/candidature-accueillir-pokemon-fest-lille-2020/72862