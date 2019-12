Un Noël préparé tous ensemble au centre socioculturel Simone-Weil

Au centre socioculturel Simone Weil de Lille, l’ambiance était (déjà) à Noël ce mercredi. Un goûter solidaire était organisé, en partenariat avec la ville de Lille et la Fondation de France.

Un après midi festif pour les habitants du quartier et les adhérents du centre et leurs enfants, qui ont pu participer à des ateliers créations pour petits et grands comme des couronnes de Noël, des cartes de vœux, ou des chaussettes à accrocher sur la cheminée… sans oublier un spectacle de magie et un concours de bûche.

L’objectif, c’est aussi de mettre en relation toutes les personnes autour de ce centre, parler et fêter Noël ensemble, et éviter la solitude lors des fêtes de fin d’année.

L’an passé, ce centre avait proposé un goûter avec la présence du Père Noël. Cette année, ils ont organisé une plus grande fête pour intégrer les bénévoles, et les rendre porteurs de ce projet Noël Solidaire.