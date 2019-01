Un dispositif Pôle emploi expérimental en faveur des personnes handicapées à Lille

Visite hier matin de Muriel Pénicaud au sein de l’agence Pôle Emploi Lille Grand Sud. La Ministre du travail était accompagnée de Sophie Cluzel, secrétaire d’état chargée des personnes handicapées.

En 2018, un dispositif expérimental a été lancé dans 13 agences Pôle Emploi pour permettre l’accès et le maintien à l’emploi des personnes en situation de handicap par le biais notamment de la démarche SARRAH (Service d’Animation du Réseau Renforcement Accompagnement Handicap). Ce dispositif vise à repérer et identifier les demandeurs d’emploi handicapés, réaliser un diagnostic en mesurant les impacts du handicap sur la recherche d’emploi et proposer l’accompagnement le plus adapté. Il s’agit aussi de conseiller les employeurs dans leur recrutement et l’intégration des candidats.

Muriel Pénicaud et Sophie Cluzel sont venues évaluer les premières retombées de ce dispositif expérimental qui sera généralisé s’il porte ses fruits.

A terme, l’objectif est de réduire l’écart entre le taux de chômage des personnes handicapées (19%) et des valides (10%).

En France, 500 000 personnes en situation de handicap sont inscrites à Pôle Emploi.