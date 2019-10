Un débat sur la PMA organisé par la délégation NPdCalais de SOS Homophobie

Mercredi soir, la délégation Nord-Pas-de-Calais de l’association SOS Homophobie organisait un débat ouvert à tous autour du projet de loi sur la PMA. Le 27 septembre, l’Assemblée nationale a adopté le premier article de loi relatif au projet de loi Bioéthique et a voté l’ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Une révolution pour les couples de femmes lesbiens et pour les femmes seules.

Lors du débat, SOS homophobie a notamment fait le point sur l’avancée de ce projet de loi qui sera examiné par le Sénat le 15 octobre prochain.

L’idée de ce débat n’est pas de faire une opposition des « pour » et des « anti » PMA, mais de réfléchir à la construction de cette loi afin que le droit soit équitable et adapté aux besoins de toutes les femmes. Le principal point de discussion : la filiation. SOS Homophobie souhaite que les parents homosexuels aient les mêmes droits que les parents hétérosexuels en terme de filiation.

Ce débat, c’était l’occasion pour des professionnels du secteur médical, juridique et associatif d’exprimer leur point de vue. Mais aussi et surtout des familles et des couples qui ont eu recours à la PMA ou ont pour projet de le faire. Cette soirée a permis également à SOS homophobie de réaffirmer ses préoccupations et propositions dans l’espoir de l’adoption d’une loi équitable et adaptée aux besoins réels des femmes célibataires et en couple.