Un contrat passé avec la SNCF pourrait sauver Ascoval

Ce lundi, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, est revenu à Saint-Saulve faire le point sur la reprise d’Ascoval par l’actionnaire britannique Olympus Steel. Il a également annoncé la signature d’un contrat reliant Ascoval, l’usine d’Hayange ainsi que la SNCF. Ce contrat pourrait bien remettre l’usine sur les rails, après 1 an de difficulté.

C’est une grande avancée dans l’affaire Ascoval. Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, s’est rendu sur le site de Saint-Saulve ce lundi, un an après sa première visite dans l’aciérie, où il affirmait à l’époque sa volonté de sauver le site majeur de l’industrie dans le Valenciennois, mais qui était alors en plein redressement judiciaire.

Un an plus tard, le ministre estime avoir tenu ses engagements.

Durant sa nouvelle visite, il a annoncé la signature d’un gros contrat entre Ascoval, la SNCF et l’usine de rails d’Hayange. Ce qui va représenter une production de 140 000 tonnes d’acier supplémentaire chaque année pendant 4 ans. La commande d’acier sera effective à partir de septembre 2020 et servira à la fabrication de rail pour SNCF Réseau.

Une bonne nouvelle, reconnaissent les syndicalistes. Il faut dire que depuis sa reprise par le britannique Olympus Steel, Ascoval tourne au ralenti. L’aciérie n’a produit en 2019 que 66 000 tonnes d’acier. Ce qui implique que depuis juillet, les salariés ne travaillent qu’une semaine sur deux. Cette commande devrait donc permettre à l’usine de retrouver son rythme de croisière.

Les syndicats restent malgré tout sur leurs gardes. Ils souhaitent d’abord « passer 2020 ». Période à laquelle les 270 salariés de l’aciérie espèrent enfin souffler et se sentir rassuré.