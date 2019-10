Un atelier pour les futurs papas à Lille

Depuis mars 2019 à Lille, l’atelier du futur papa accueille tous les deux mois des futurs pères afin de leur donner les outils nécessaires avant l’arrivée du bébé.

Ce samedi, 5 futurs papas sont venus assister à cette formation de préparation à la paternité. Entre théorie et pratique, l’atelier prépare les hommes à tous les aspects de la parentalité. Parmi les 3 grands thèmes abordés : la gestion du quotidien avec le bain, l’habillement et le change, et l’éducation positive et la prévention des risques.

L’atelier permet de montrer aux hommes l’importance de s’engager pleinement dans l’éducation de l’enfant, autant que la maman. Mais il ne faut pas pour autant oublier de maintenir une vie de couple à côté de l’éducation de l’enfant.

L’atelier du futur papa connaît un grand succès dans une époque où les papas sont de plus en plus investis dans l’éducation des enfants.