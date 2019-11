“Traverser la Lumière”, la nouvelle exposition du Musée de la Piscine

Le Musée de La Piscine de Roubaix accueille jusqu’au 2 février l’exposition « Traverser la lumière ». Elle réunit 6 peintres méconnus de l’après-guerre : Jean Bazaine, Roger Bissière, Elvire Jan, Jean Le Moal, Alfred Manessier et Gustave Singier.

S’ils ne forment pas un groupe au sens que l’on donne en parlant des surréalistes ou des impressionnistes, ce sont néanmoins un groupe d’amis qui ont travaillé en grande proximité.

L’exposition réunit plus de 100 toiles et dessins de ces artistes en quête de reconstruction après la guerre. Ces six peintres qui ne se réclamaient d’aucune esthétique avaient pour souci de trouver une voie entre la représentation du monde tel qu’il est, qu’on résume par le terme de « non-figuration ».

Leur approche est plus liée à des émotions produites par des paysages aimés qu’à l’évocation d’une réalité identifiable. Avec ces peintres on passe des formes aux forces.

A travers 9 salles et autant de thèmes, le musée propose de ressusciter ce petit groupe d’artistes reconnus tardivement qui rêvaient de traverser la lumière.