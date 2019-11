Transat Jacques Vabre : Thomas Ruyant repart de l’avant

Depuis plus d’une semaine, Thomas Ruyant et son coéquipier Antoine Koch sont engagés sur la Transat Jacques Vabre avec leur bateau Advens for Cybersecurity.

L’équipage du nordiste se trouvait entre les Canaries et le Cap Vert ce lundi midi, en 11e position. Et ils poursuivent leur remontée fantastique. En effet, le début de course a été plutôt catastrophique pour le binôme, qui a dû s’arrêter au port du Havre et perdu de précieuses heures. Mais ils sont en train de refaire leur retard, en ayant notamment parcouru 530 miles nautiques en 24h, soit 800km. Ce qui est peut-être le record sur cette compétition.

Il faut dire que cette course n’est pas l’objectif premier de Thomas Ruyant et son équipe. Cette Transat, c’est surtout un très bon entraînement pour le Vendée Globe qui a lieu l’année prochaine, et à laquelle Thomas Ruyant prendra part avec ce navire. Un bateau tout récent, qui n’a été mis à l’eau qu’il y a 6 mois, et qu’ils apprennent encore à piloter.

Ce lundi, au siège du sponsor du bateau “Advens for Cybersecurity”, une communication avec Thomas Ruyant était organisée pour les salariés de Lille, mais aussi des autres sites du groupe à Paris ou à Bordeaux. L’occasion pour les skippers de revenir sur ces dernières heures et sur le parcours qu’ils vont prendre pour tenter de rattraper les équipages devant eux.