Toujours plus gourmande en électricité, la métropole lilloise s’équipe en conséquence

Au poste source d’Anstaing, point d’interconnexion entre le réseau de transport et le réseau de distribution d’électricité géré par Enedis, un nouveau transformateur va être ajouté en renfort des deux déjà existants.

Ces transformateurs sont chargés de faire baisser la très Haute Tension 90 000 volts (HTB) qui arrive du réseau RTE en Haute Tension 20 000 volts (HTA) afin qu’elle soit distribuée dans le réseau d’électricité publique.

Les deux transformateurs actuels alimentent 24 000 clients et génèrent une puissance électrique de 72 Megavoltampères (MVA).

Ce nouveau transformateur, qui vient tout droit de Lyon, devrait permettre d’augmenter la puissance d’environ 50% et ainsi de répondre aux besoins croissants d’électricité dans la Métropole lilloise.

En effet, l’attractivité du territoire génère toujours plus de besoin en électricité, notamment au niveau de la zone sud est de la métropole qui est de plus en plus énergivore. Deux solutions pour répondre à ces appels en énergie : l’installation de nouveaux transformateurs ou la création de nouveaux postes sources (en général 3 transformateurs maximum par poste source). Actuellement, le territoire de la MEL compte 19 postes sources mais Enedis réfléchit à en créer un vingtième pour assurer les nouveaux besoins et usages.

La mise en service du nouveau transformateur est prévue courant février 2020 et représente un investissement total de 2,10 millions d’euros.