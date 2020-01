The City Plumber, un plombier qui intervient à vélo!

Depuis 15 jours, Olivier Peliks, 46 ans, propose un nouveau service de plomberie à vélo baptisé “The City Plumber”. Ancien employé dans l’agro-alimentaire dans l’usine Jean-Caby, il a changé de voie professionnelle en 2018 pour devenir plombier-chauffagiste.

Après une formation de 9 mois, il décide de fonder sa propre entreprise. Tourné vers l’écologie et les énergies renouvelables, Olivier décide d’adapter son mode de vie à son travail et adopte un vélo cargo. Et s’il peut tout faire avec son 2 roues, c’est parce que les interventions de dépannage en plomberie demandent peu de matériel. Seules ses 2 caisses à outils sont nécessaires, et facilement transportables sur son vélo qui peut porter jusqu’à 100kg.

En ce qui concerne les éléments plus lourds, Olivier fait appel à des prestataires qui livrent au domicile des clients.

Pour le moment, l’entrepreneur se déplace dans un rayon de 10 à 15km autour de saint-André (il couvre une grande partie de la métropole lilloise). Les débuts de son entreprise sont pour l’instant prometteurs avec des retours positifs.

Pour faire appel à lui, il suffit d’aller sur son site www.thecityplumber.fr.