Team Haut-de-France : Les sportifs soutenus en vue des JO 2020

“La performance olympique passe par une plus grande sérénité”. C’est ce qu’affirme Florence Bariseau, la vice-présidente au Conseil régional en charge des sports. Grâce à la Team Haut-de-France, en place depuis l’année dernière, quatorze athlètes professionnels de la région, qui pourraient rejoindre les JO de Tokyo en 2020, bénéficie d’une bourse annuelle de 5 000 euros et d’un accompagnement de leur projet professionnel grâce à des entreprises partenaires. Elles sont d’ailleurs 37 cette année à avoir rejoint le programme. “Cela passe par un contrat d’image, un mécénat en nature ou en compétences…” Le sportif, soutenu, peut ainsi mieux se concentrer sur ses entraînements. Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde et de France du 800 m, fait partie de ses jeunes Nordistes intégrés. “On a besoin de sponsors qui nous permettent d’être accompagné, afin de repousser nos limites”, souligne-t-il, heureux d’être désormais épaulé par l’entreprise Cooptalis.