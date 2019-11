Tayo, l’application qui trouve un chauffeur pour conduire votre voiture

Tayo est une application mobile lilloise qui prend soin des fêtards véhiculés. Fondé par une start-up basée à EuraTechnologies, Tayo propose aux noctambules de rentrer chez eux grâce à un chauffeur qui se déplace là où ils sont et les reconduisent chez eux avec leur propre voiture. Un service qui évite ainsi aux clients de revenir chercher leurs véhicules le lendemain.

Mais que devient le « driver » une fois chez vous ? « Non, il ne reste pas dormir sur votre canapé, plaisante Sami El Sibai, l’un des fondateurs de Tayo, soit il effectue le trajet en binôme, dans ce cas il est suivi par un autre chauffeur qui le récupère, soit il est seul et définit lui-même son mode de retour : trottinette, vélo pliable, transport en commun, etc ».

L’objectif affiché par les fondateurs de Tayo est aussi de réduire un maximum le nombre d’accidents de la route liés à l’alcool et la fatigue. Près de 230 personnes utilisent déjà cette application qui devrait prochainement s’étendre à Lyon, Bordeaux et Montpellier. Côté prix, il faut compter un euro la minute de trajet.

Infos sur www.tayo.cool