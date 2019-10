Situation tendue dans les maternités après la fermeture de celle de Tourcoing

Depuis le 25 septembre, date à laquelle l’hôpital de Tourcoing a suspendu les accouchements dans son établissement, les choses s’organisent, mais la situation reste tendue dans les maternités alentours, et notamment à Roubaix.

La semaine suivant cette suspension, sur les 46 accouchements de femmes suivies à Tourcoing, la maternité de Roubaix en a effectué 26. Une coopération renforcée a donc été mise en place entre les deux établissements : sages-femmes, infirmières, puéricultrices et auxiliaires de puériculture de Tourcoing sont venues renforcer les équipes roubaisiennes. « Mais cela reste compliqué, elles ne sont pas dans leur lieu habituel de travail, elles ne connaissent pas notre système informatique, nos procédures et en plus, elles arrivent en période de suractivité… Souvent, on ne les revoit plus, elles se mettent en arrêt maladie, car elles n’en peuvent plus », affirme Jacques Adamski, militant CGT, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à Roubaix.

Pour rappel, un numéro a été mis en place pour informer et orienter les futures mamans qui devaient accoucher à Tourcoing : 06 12 22 66 53.