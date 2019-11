Sensas, l’escape game d’un tout nouveau genre, ouvre à Lille

Sensas, c’est le nouveau concept de divertissement insolite qui vient d’ouvrir à Lille, rue Delphin Petit. Exit les escape game qui se ressemblent tous, ici ce sont vos 5 sens qui seront mis à l’épreuve au travers de 6 ateliers sensoriels pour relever des défis surprenants, la plupart du temps dans l’obscurité totale.

Un maître des sens sera votre guide et vous accompagnera tout le temps de votre parcours, vous permettant de vivre un moment encore plus fort, dans la joie et la bonne humeur ET LA PEUR. Il s’occupera également de prendre un maximum de photos afin que vous puissiez repartir avec plein de souvenirs de cette expérience inoubliable.

Sensas, c’est aussi une démarche citoyenne. Par le biais des ateliers entraînant une perte quasi-totale des repères et une initiation aux 5 méthodes de communication des personnes déficientes, SENSAS souhaite faire évoluer le regard des personnes valide sur le handicap, alliant divertissement, sensibilisation et action. Tout au long du parcours qui dure environ 1h30, vous serez amené à vous dépasser pour récolter un maximum d’amulettes sensorielles qui seront ensuite converties en don pour des associations oeuvrant pour le handicap.