Sécurité et mobilité, 2 points importants du programme de Marc-Philippe Daubresse

À l’approche des élections municipales de mars 2020, Marc-Philipe Daubresse présentait ce vendredi ses mesures autour de la sécurité et de la mobilité à Lille.

Le candidat des Républicains est revenu sur l’insécurité régnante à Lille. Son projet phare, si il est élu, l’installation de plusieurs centaines de caméras (1 pour 300 habitants à terme), ainsi que la reconnaissance faciale.

Sur la mobilité, Marc-Philippe Daubresse dénonce « l’écologie punitive » menée à l’encontre des automobilistes. Sa solution: des parkings silos pour garer plus facilement sa voiture en centre-ville. Le but étant d’éviter les bouchons et la pollution en particule qui en découle.

Il revient également sur la nouvelle subvention prévue pour la prochaine édition de Lille 3000, fixé à environ 3 millions d’euros. Cette décision de Martine Aubry est très critiquée par ses opposants de tous bords.

Le candidat Républicain a récemment « souffert » du dernier sondage paru dans la Voix du Nord, le plaçant 4ème du classement avec 11%, derrière Violette Spillebout (14%), Stéphane Baly (18%) et Martine Aubry (32%).

Selon lui, le sondage est faussé car peu représentatif (600 personnes seulement ont été interrogées). Selon lui, il est le rival principal de Martine Aubry. Selon un sondage réalisé par son parti sur 850 personnes, Marc-Philippe Daubresse serait cette fois en seconde position avec 16% d’intentions de vote, derrière une Martine Aubry à 24%.

A noter que le programme du parti sera dévoilé pour fin décembre/début janvier.