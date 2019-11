Scheefoo, l'”Amazon” des commerces lillois

La Fédération Lilloise du Commerce et le GAEL (Groupement des Acteurs Economiques de Lille Centre) présentent l’application mobile Sheefoo, l’appli des bons plans à Lille.

Lancée vendredi à l’occasion de l’ouverture du marché de Noël, elle regroupe, pour l’heure, une quarantaine de commerçants. A terme, le nombre de boutiques référencées va s’élargir.

Le but : digitaliser le commerce à Lille et répondre davantage aux habitudes d’achats des consommateurs qui peuvent accéder à des bons plans et réserver produits et services en ligne.

Créée par une start-up lilloise installée à Euratechnologies, Sheefoo devrait aussi permettre aux commerçants lillois de renforcer leur visibilité et de proposer des offres avantageuses face à la concurrence du e-commerce.

Application disponible sur Android et iPhone.