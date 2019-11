Sam On Board, l’appli qui peut vous sauver la vie à l’étranger

Eric Portier, sapeur-pompier devenu douanier, a imaginé Sam on Board, une application gratuite qui aide les voyageurs avec des problèmes de santé à l’étranger. Cette appli permet de traduire leurs pathologies, leurs allergies, les appareillages (pacemaker)…

L’utilisateur rentre dans l’application les données correspondants à ses difficultés, l’application les traduit et les adapte à la langue du pays. Avec cette traduction automatique, les secours sont rapidement au courant et peuvent aider le plus efficacement possible le patient en cas de problème.

Nombreux sont les personnes atteints d’un problème de santé ou d’une allergie qui n’osent plus voyager de peur de ne pas se faire comprendre car ils connaissent pas ou ne maîtrisent pas suffisamment la langue. Cette application, lancée la semaine dernière, compte pour l’instant 4 langues (Français, Espagnol, Anglais et Anglais US). A terme, ce sont 35 langues différentes qui seront référencées.