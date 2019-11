Roubaix, 1 des 6 villes de France pour débattre du revenu universel d’activité

La ville de Roubaix a été désignée par le gouvernement pour accueillir l’un des 6 ateliers citoyen organisés en France sur la réforme du revenu universel d’activité. Cet atelier qui a lieu ce mercredi durant toute la journée devrait réunir une centaine de volontaires préalablement inscrits et pour la plupart bénéficiaires de minimas sociaux. Il sera suivi d’un débat citoyen, cette fois ouvert à tous sans nécessité d’inscription.

L’Atelier à Roubaix s’inscrit dans la consultation citoyenne sur le revenu universel d’activité lancée aujourd’hui par Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, qui recueillera l’avis de tous les Français, qu’ils soient bénéficiaires des aides sociales ou non. L’objectif : réfléchir à l’avenir de notre système d’aides sociales et notamment à la création d’une fureter prestation unique.

La ville de Roubaix a été choisie car elle est un lieu de difficultés sociales mais surtout un lieu de mobilisation et d’innovations sociales.