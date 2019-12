Retour sur les résultats sportifs du week-end

Du football, et évidemment la 4e victoire d’affilée pour le LOSC en championnat, avec un Renato Sanches de feu, les victoires du RC Lens et de Valenciennes, sans oublier le nul 1 1 dans l’Opalico en National.

Si les footballeurs de la région sortent vainqueurs de ce week-end, les basketteurs sont eux bien moins à la fête. D2faites de l’ESSM le Portel et du BCM, mais aussi du LMBC à Quimper et de l’ESBVA à Toulouse.

Sans oublier la nouvelle victoire à la maison de l’OMR, et la défaite du TLM à Chaumont.