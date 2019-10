Relier Paris à Madrid à vélo, en décembre, en 4 jours? C’est le défi de Malo

Malo Thomas, étudiant en STAPS de Lille et coach sportif, tentera prochainement son troisième défi sportif.

Après avoir relié Lille à Calais pour son premier challenge, puis Lille à Marseille, soit 1058km en vélo, son prochain défi démarrera le 16 décembre, et il s’est fixé comme objectif de relier Paris à Madrid, soit 1700km de vélo et de course à pied, en plein hiver, en 4 jours.

Un challenge encore plus fou pour ce passionné de sport, qui passera par les Pyrénées en plein mois de décembre. Des conditions qui demanderont énormément d’énergie et de préparation.. et le tout sans dormir ou très peu. Il prévoit des nuits de 3h et demi avec des repas toutes les 4 heures (tout en continuant à rouler). Une voiture avec 3 amis le suivra durant son périple.

Pour l’aider dans son défi, Malo et son équipe font appel à vos dons. Une cagnotte est en ligne, et permettra de couvrir certains frais. En échange, des cadeaux personnalisés vous seront envoyés selon le montant que vous verserez.