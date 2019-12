Les objectifs pour 2020 des Hauts-de-France

Décembre, mois des bilans, mais aussi des annonces et des prévisions pour les années à venir. C’était le cas du président de la région, Xavier Bertrand, qui a fait face à de nombreux journalistes pour présenter les missions qui attendent les Hauts de France pour les prochains mois, et donc pour 2020.

Evidemment sur des thèmes qui lui sont chers depuis le début de son mandat. L’emploi, mais aussi l’aide aux études et à la formations. L’ancien maire de Saint-Quentin a par exemple évoqué une aide de 40e par mois la première année (et 20 les suivantes) pour les élèves de la région qui doivent étudier ailleurs que chez leurs parents, qui sera effective à la prochaine rentrée. Une aide qui sera donnée aux familles qui touchent moins de 2 SMIC pour une personne, et 3 SMICs pour un foyer.

Xavier Bertrand a aussi évidemment évoqué les nombreuses grèves qui touchent les transports en commun, et les relations très compliquées que la région entretient avec la SNCF. La région qui demande par ailleurs remboursement des abonnements qui n’ont pas pu être honorés ce mois ci par la société de chemin de fer. Le président qui va d’ailleurs lancer un site internet pour vérifier l’intégralité du réseau SNCF dans la région.