Quelle évolution pour les taxes foncières de la métropole lilloise?

Si Paris reste en tête des villes dont la taxe foncière est la plus élevée en France avec une progression de 80,9% sur 10 ans, de manière générale, l’impôt foncier a augmenté sur tout le territoire.

Si cette hausse dans les 50 plus grandes villes de France est de 34,9%, les taxes foncières du reste du territoire ont elles aussi progressé de 34,7%.

A Lille et dans la métropole lilloise, l’évolution de la taxe foncière suit cette courbe, mais a tendance à se ralentir depuis 2013 selon l’observatoire de l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI). Lille, Roubaix et Tourcoing restent les trois villes de la métropole lilloise qui affichent les plus importantes taxes foncières.

En 2019, l’Etat procède à une réévaluation de la valeur locative en raison de la modernisation des logements. Par conséquent, certains propriétaires vont voir leur taxe foncière augmenter.