Quel bilan pour la récolte des pommes dans la région cette année?

La récolte des pommes touche à sa fin. Après 10 semaines de cueillette, quel bilan pour les arboriculteurs de la région ?

A Annoeullin, Thomas Coupey possède un verger de 10 hectares où il fait pousser une dizaine de variétés de fruits en vente en gros et au détail par le biais de la cueillette libre.

Cette année, les pommiers ont été généreux mais ont offert des pommes de plus petit calibre par rapport aux saisons précédentes. La faute à une météo trop sèche cet été et une pluie arrivée tardivement début octobre.

Et qui dit petits calibres, dit petits rendements pour ce producteur installé depuis 1991 et qui constate une saison plus précoce d’année en année.