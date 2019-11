Profs à l’hôpital de l’association EAHD cherchent bénévoles

L’association “École à l’hôpital et au domicile”, basée à Roubaix, recherche des bénévoles enseignants, actifs ou retraités, pour donner des cours aux enfants hospitalisés dans la région.

Depuis plus de 30 ans, l’association prend en charge la scolarité d’enfants ou adolescents dont les études ont été interrompues ou perturbées par la maladie. “L’objectif est de maintenir un lien entre ces enfants et l’école, insiste Corinne Demeestere, prof de math et bénévole, il faut leur redonner confiance, avoir sur eux un regard bienveillant et leur montrer qu’ils sont capables de poursuivre leur scolarité.”

L’association compte une centaine de bénévoles qui suivent environ 1 000 élèves chaque année dans la région, à l’hôpital ou à domicile. Mais l’École à l’hôpital et au domicile reçoit de nombreuses demandes et lance donc aujourd’hui un appel : “Nous recherchons des professeurs d’écoles et d’écoles spécialisées, des enseignants de langue, de SVT et de physique, énumère Anne-Catherine Lheureux, responsable de la partie administration.

www.eahd.fr