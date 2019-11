Présentation du projet Manta, un bateau éboueur des mers

Le célèbre navigateur, aventurier et écologiste, Yvan Bourgnon été hier soir à l’université Catholique de Lille pour donner une conférence sur la pollution des océans. Par son parcours de skipper autour du monde, il a été fortement touché par le devenir des océans et notamment leur pollution, c’est pourquoi il souhaite sensibiliser le plus grand nombre sur l’urgence de protéger cet écosystème fragile mais indispensable.

Cette passion pour la mer et les océans l’a motivé à monter le projet Manta, porté par l’association The SeaCleaners dont il est Président-Fondateur. Véritable défi technologique et innovant, ce bateau unique au monde sera capable de collecter, trier et compacter en mer une grande quantité de micro-déchets plastiques flottants, avant qu’ils ne se dégradent et ne soient absorbés par la faune marine ou qu’ils ne sombrent au fond de l’océan, polluant durablement l’environnement.

Le bateau n’est pour le moment qu’au stade de dessin mais déjà 27 000 heures d’études lui ont été consacrées. Sa fabrication est prévue pour 2021 avec une construction qui devrait prendre deux ans. La première mise à l’eau devrait avoir lieu en 2023. Elle sera suivie de 2 années de campagne. L’association espère que des centaines de bateaux comme le « Manta » pourront être mis à l’eau d’ici 2025 pour nettoyer les mers et océans.