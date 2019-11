Présentation du festival “Haute Fréquence” organisé dans toute la région

Initié par la Région, le festival des musiques actuelles “Haute Fréquence” est de retour du 6 au 29 novembre. Cette 4ème édition propose une programmation diffusée dans des petites et grandes salles de toute la région. Pop, électro, rock, chanson française, musiques du monde, rap… A l’affiche de l’édition 2019, plus de 80 concerts sont programmés sur tout le territoire. 5 dates sont à découvrir dans le Nord et 6 sont prévues près du Littoral. On a sélectionné pour vous quelques dates :

Commençons immédiatement, à Louvroil, le samedi 23 novembre, avec Malik Djoudi. Ce chanteur d’électro pop au style hypnotique présentera au public son nouvel album « Tempéraments ».

Dans un autre registre, le mercredi 27 novembre au grand Mix de Tourcoing, le groupe de Rock Trupa Trupa viendra présenter son 4ème album. Ce groupe Polonais donne dans l’univers du post rock et du rock psychédélique.

À Béthune, le jeudi 14 novembre, un spectacle unique sera présenté à Le Poche avec Throes + the Shine.

Du côté de Vieille-Eglise, L’écopole accueillera You Man. Ce duo électronique basé entre Lille et Paris, vous fera découvrir son nouvel album qui arrive cet automne.

La plupart de ces soirées sont payantes et sur réservation.

N’oublions pas quelques têtes d’affiches comme Sanseverino à Compègne. Sinsemilia à Soissons et les ogres de Barback à Corbie.

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver toute la programmation et la liste des concerts sur le site Haute Fréquence.