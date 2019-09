Présentation de l’équipe première de l’ESBVA

C’est la reprise du Championnat pour les guerrières de l’ESBVA. Les Villeneuvoises vont entamer le premier match de championnat le 6 octobre prochain, face à Roche-Vendée. Une première rencontre pour une nouvelle équipe qui a été présentées officiellement lors d’une soirée, lundi soir, au Stadium.

Le challenge est grand cette saison pour les Guerrières, vainqueur de l’Eurocoupe 2015 et championnes de France 2017, mais qui ont vécu une saison dernière plus que délicate, avec notamment, le départ de l’iconique entraîneur Fred Dusart en milieu d’année. Il a alors laissé place à Rachid Meziane. L’objectif du nouveau coach était de terminer la saison en réussissant le maintien lors des play down. Chose faite?

Désormais, l’objectif est de revenir au plus haut . Non qualifiées pour l’Eurocoupe et l’EuroLeague cette saison, les nordistes n’auront qu’un match par semaine à négocier pour viser le top 6 en Championnat de France, objectif annoncé en début de saison.