Première européenne à Tourcoing : Une machine pour recycler le textile

Le Centre européen des textiles innovants (CETI) de Tourcoing a inauguré, hier, sa nouvelle plateforme industrielle permettant de recycler mécaniquement les vêtements usagers ou les chutes de production.

La nouveauté ? La réunion de 4 machines industrielles permettant de relier les étapes d’effilochage et de filature. Cette première européenne permet de produire un fil contenant jusqu’à 70 % de fibre recyclée.

Aujourd’hui deux tiers des textiles sont jetés, soit 600 000 tonnes par an. Le CETI souhaite donc lancer l’utilisation commerciale dès l’an prochain : « On veut aider la filière textile à réutiliser ces tissus comme matières premières secondaire pour faire des produits à haute valeur ajoutée », explique Thierry Le Blan, ingénieur en charge du développement durable et du recyclage. Des grandes marques font déjà appel à la CETI comme Décathlon et son projet Rewind qui a vocation à recycler le coton pour limiter son impact environnemental.