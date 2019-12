Pour Noël, les menus des Restos du Coeur concoctés par les Disciples d’Escoffier

A Lille, les Restos du Coeur accueillent chaque soir entre 100 à 150 SDF depuis le début de la semaine. C’est 5 fois plus qu’il y a 20 ans, où une trentaine de bénéficiaires venaient pendant l’hiver pour manger.

La mission de la vingtaine de bénévoles : apporter de la joie aux plus démunis, et un repas de Noël passer les fêtes dans une ambiance chaleureuse. Et pas n’importe quel repas : cette semaine, le menu était préparé par l’association de chefs cuisiniers “Les Disciples d’Escoffier”.

Blanquette de volaille, petits légumes, et en dessert, du pain perdu à la crème anglaise. Des recettes qui ont pu être réalisées grâce à des ingrédients reçu gratuitement par des fournisseurs.

Si ces repas peuvent apporter un peu de réconfort aux bénéficiaires, l’association estime que beaucoup de SDF n’osent pas venir profiter des lieux, car ils craignent de se faire voler le campement où ils dorment le soir. Ils estiment à près de 500 sans abri qui vivent aujourd’hui autour de la métropole lilloise.