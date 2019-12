Pour les repas de fête, consommer local, c’est mieux

Avec les fêtes de fin d’année, vous serez nombreux à fêter Noël autour d’un bon repas. Une occasion parfaite pour les producteurs locaux de se faire remarquer.

« Le cour-circuit » propose chaque semaine aux clients de réaliser des commandes sur son site avec uniquement des produits locaux, frais, de la région. Depuis quelques années, cette volonté de consommer local et raisonné est de plus en plus grandissante. Depuis 3 ans, “le Cour-Circuit” reconnaît une augmentation des ventes régulières.

Les commandes, une fois réalisées, sont ensuite envoyées dans un des trente points relais situés entre la métropole lilloise et le littoral. Rien qu’à Lille, 7 points relais viennent satisfaire les commandes chaque semaine.

Au total 700 commandes sont distribuées chaque semaine dans la région.