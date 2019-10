Portrait d’une famille Zéro Déchet grâce… à des applications!

Le Zéro Déchet, c’est un terme qui devient de plus en plus à la mode. La ville de Roubaix multiplie les annonces et les opérations pour limiter le nombre de détritus qu’elle produit.

Des opérations et des gestes du quotidien qui se reproduisent aussi dans les familles, comme chez Mélanie, qui habite Villeneuve d’Ascq. Dans la vie de tous les jours, elle adopte avec sa famille (conjoint et enfants) des habitudes de consommations qui réduisent drastiquement leurs déchets. Elle utilise notamment de nombreuses applications sur son smartphones.

Et pour sensibiliser ses voisins à ces petits gestes du quotidien, samedi 26 octobre à 18h, Mélanie Bigand organise dans le quartier la voie perdue à Villeneuve d’Ascq, un apéritif d’échanges et de partages autour de la préservation de l’environnement. Elle espère, avec ses actions, sensibiliser les grandes enseignes et ses voisins à une transition et une diminution des déchets.