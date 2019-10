Portes Ouvertes de la SPA ce week-end

Ces samedi 5 et dimanche 6 octobre, les Maisons et refuges SPA (Société Protectrice des Animaux) organisent leurs portes-ouvertes et proposent de se connecter en adoptant avec le slogan : « Faites plus que liker, adoptez ! ».

Après une saison estivale chargée en abandons de chats et de chiens, la SPA constate une augmentation de 10% de ses petits pensionnaires. Les portes-ouvertes sont l’occasion d’adopter mais aussi de rencontrer les équipes de la SPA et ses bénévoles pour découvrir les différentes structures et pourquoi pas devenir famille-relais. Les familles-relais permettent de placer notamment les chatons le temps de leur adoption.

62 refuges et 7 Maisons SPA vous accueillent ce week-end partout en France. En 2018, l’association a permis l’adoption de plus de 38 000 animaux.

Infos sur la-spa.fr