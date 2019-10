Portes ouvertes à la communauté Emmaüs de Wambrechies, la plus

Ce samedi 12 octobre, la communauté Emmaüs de Wambrechies souffle ses 65 bougies et organise une journée portes-ouvertes. L’occasion d’acheter, à petits prix, des produits de seconde main remis en état, mais aussi de rencontrer les compagnons et les bénévoles autour d’animations. Au programme : lâcher de ballons, concours de karaoké et verre de l’amitié.

La communauté Emmaüs de Wambrechies a vu le jour quelques mois seulement après le célèbre appel de l’Abbé Pierre à l’hiver 54. Aujourd’hui, elle ne perçoit aucune subvention de l’Etat et parvient à s’autofinancer grâce aux ventes issues de dons ou de récupération.

1 rue du Fort à Wambrechies.

De 10h à 17h.