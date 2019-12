Poly, une start-up de la région qui propose des emballages en carton

Ce week-end, Lille Grand Palais accueillait l’évènement Made In Hauts-de-France. Parmi les exposants se trouvaient la start-up nordiste Poly, qui fabrique des emballages cadeaux design et éco-responsables, faits à Saint-Omer.

Fini le papier, avec cette entreprise, les emballages sont désormais à base de carton recyclé. Cette boîte cadeau aux formes diverses et inspirée de l’origami est utilisable pour toutes les fêtes : Noël, mariage, anniversaire, cadeaux de naissance…

A noter que cet objet est réutilisable, soit comme emballage cadeau, soit pour du bricolage, pour faire des lampes ou de la décoration.

Ce paquet coûte 6 euros. Les fondateurs ont lancé leur campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule. Elle se déroule jusqu’au 12 décembre 2019 et est déjà rentabilisée.

Cette campagne permettra à Poly et ses deux fondateurs originaires des Hauts de France, Arnaud Noiret et Rémy Denecker, de récolter les fonds nécessaires au développement de l’entreprise et à la production de leurs ingénieuses et décoratives boîtes cadeaux.

Chaque année, il y a 20 000 tonnes de déchets de papier cadeau en France.