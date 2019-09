Plus de 100 places de vélos sécurisées dans Lille

D’ici à la fin octobre, 24 box à vélos, des parkings sécurisés pour les 2 roues, vont voir le jour dans Lille. Dans chacun de ces bons, 5 places pour laisser son vélo en sécurité la nuit. Le système s’ouvre et se ferme grâce à une application, voire un badge pour ceux qui ne possèdent pas de smartphone. Prix de l’abonnement, 50 euros par an.

Aujourd’hui, 5 sont installées, notamment du côté de la Gare Saint Sauveur, à Fives, ou dans le secteur de la place Saint Michel. Mais les 120 places ont déjà trouvé preneur… près de 270 autres demandes sont en attente.

Un projet qui a été rendu possible par le financement participatif. Il a coûté 160.000 euros.

Ces garages à vélos, combinés aux 30km/h dans les rues de Lille, continue de promouvoir le déplacement en 2 roues. AUjourd’hui, seuls 3% de ces déplacements dans la métropole se font en vélo.

Pour l’association Droit Au Vélo, ces 24 boxs sont une très bonne chose. Cela fait plusieurs années qu’ils demandent cet équipement. Ils demandent maintenant à ce que le projet soit un peu plus. poussé. Selon eux, il en faudrait 100 de plus sur Lille, Lomme et Hellemmes. Et que ces bons puissent aussi être adaptés aux vélos hors standards.