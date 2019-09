Pesticide : Les agriculteurs mettent le feu

Les feux de la colère, c’est le mouvement lancé par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles pour dénoncer l’arrêté proposant de fixer des zones de non-traitement allant de 5 à 10 mètres pour les champs situés près des habitations.

Hier, dans plusieurs villes de la région, notamment dans la Pas-de-Calais, les agriculteurs ont donc mis le feu à des ballots de paille pour manifester leur opposition. « Un arrêté inacceptable » vécu comme une « ultime provocation » qui ne représenterait « en aucun cas une réponse à la nécessaire protection des riverains », selon la FDSEA.

“Les agriculteurs sont en colère, on a l’impression que le fossé est en train de se creuser entre ce qu’on entend dans les médias et ce qu’on vit sur le terrain, souligne Quentin Destombes, agriculteur à Verlinghem. Sur mon exploitation, cette zone de non-traitement me faire perdre près de 5 hectares. Cela représente à peu près 10 % de mes espaces, c’est une perte non-négligeable. La fédération assure que ces feux de la colère ne sont qu’un début, « d’autres actions coups de poing auront lieu les jours suivants. »