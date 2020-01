Passées les fêtes, les sapins peuvent servir aux espaces verts…

Noël et les fêtes terminées, il est temps de se séparer de votre beau sapin, ce roi des forêts qui a certainement perdu de sa verdure avec le temps.

Dans plusieurs villes, les habitants peuvent désormais venir déposer leurs sapins dans des bennes de récupération, comme par exemple ici à Marcq-en-Baroeul.

Ces points de collecte ont pour objectif de recycler les arbres en paillage, là où, il y a quelques années, les sapins étaient simplement abandonnés. Une fois broyés et recyclés, les arbres sont utilisés en copeaux dans les parterres et massifs, ce qui permet de limiter la pousse des mauvaises herbes dans ces espaces verts publics.

Une action écologique et économique simple et efficace, qui permet aussi de se débarrasser d’un arbre devenu encombrant maintenant les boules et les guirlandes décrochées.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre commune pour connaitre les emplacements disponibles.