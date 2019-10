Pass’Politique, le site internet qui facilite la politique pour les jeunes

La politique accessible en un clic, c’est le leitmotiv de Pass’politique. Ce site internet a été créé par une étudiante lilloise en sciences politiques, Léna Van Nieuwenhuyse.

À 19 ans, cette jeune fille a eu un déclic lors des élections de 2017 : « Je me suis rendu compte que de moins en moins de jeunes s’intéressaient à la politique. Ce qui se ressent au scrutin puisque le premier parti des 18-25 ans est l’abstention, c’est affolant. »

Partant de ce constat, l’étudiante a lancé Pass’Politique avec l’objectif de reconnecter les jeunes et la politique via les outils numériques. Sur son site, Léna Van Nieuwenhuyse reprend les bases de notre système en abordant, de manière simple, les différents symboles et institutions de la Ve République, et en expliquant le rôle des acteurs de la politique.

Dans une seconde rubrique intitulée “À la rencontre de…”, Léna Van Nieuwenhuyse propose des portraits et interviews des personnalités politiques.

www.passpolitique.fr