Pas de trêve, les syndicats manifestent contre les retraites

Ce mardi, à la vieille de Noël, une poignée de manifestants s’est rassemblée aux pieds de la Porte de Paris à Lille contre la réforme des retraites. L’occasion pour l’Union Syndicale Solidaires de rappeler qu’elle n’entend pas observer de trêve dans la lutte contre cette reforme considérée comme « ni juste, ni simple ».

Les manifestants réclament le retrait sans condition du projet de retraites à points et appellent salariés du privé et du public, étudiants, retraités et chômeurs à se réunir, de nouveau, ce jeudi 26 décembre à 14h30 au même endroit.